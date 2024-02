"Jesteśmy na przełomie marca i kwietnia". Czy aura nadal będzie nas okłamywać?

Nieznaczne różnice w pogodzie

"Jakby to była inna pora roku"

Wysoka jak na tę porę roku temperatura pozostanie z nami jeszcze przez jakiś czas. Jak wynika z prognoz temperatury dla Warszawy, w weekend i po weekendzie zrobi się jeszcze cieplej, a termometry pokażą nawet 11 st. C. Na początku marca czeka nas ochłodzenie, ale bardzo słabe. Temperatura w dzień spadnie do około 8 st. C i jedynie w nocy może lokalnie zbliżyć się do zera.