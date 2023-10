Halny w Tatrach, drzewa spadały na jezdnie

We wtorek w Tatrach panują bardzo niekorzystne warunki do uprawiania turystyki. "Wieje silny, porywisty wiatr, na szlaki mogą spadać gałęzie i drzewa. Wędrowanie w takich warunkach stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia. W wyższych partiach Tatr, zwłaszcza nad ranem i w miejscach zacienionych, mogą występować oblodzenia" - poinformowały w komunikacie służby Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN). Z powodu silnego wiatru - halnego - wstrzymano ruch transportu konnego na szlaku do Morskiego Oka.