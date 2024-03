Niebezpieczna pogoda w górach. Ratownicy ostrzegają

W niedzielę do Polski nadciągnęło spore ochłodzenie. Napływowi zimnego, wilgotnego powietrza towarzyszą opady śniegu i śniegu z deszczem, spodziewane w ciągu dnia w prawie całym kraju.

Śliskie szlaki w Tatrach

W niedzielę Tatrzański Park Narodowy przekazał, że w wyższych partiach Tatr występuje mocno zróżnicowana pokrywa śnieżna. Nad ranem śnieg jest twardy, a w zacienionych miejscach występuje lód, ale w ciągu dnia śnieg może stawać się mokry i przepadający. Poruszanie się w takich warunkach wymaga doświadczenia w zimowej turystyce górskiej, umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i dostosowania trasy do panujących warunków, jak również posiadania sprzętu zimowego (raki, czekan, kask, lawinowe ABC - detektor, sonda, łopatka) wraz z umiejętnością posługiwania się nim. W górach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.

Niebezpiecznie w Karkonoszach

Silny wiatr, mgła i mróz - to warunki, jakie w niedzielę panowały w wyższych partiach Karkonoszy. Grupa Karkonoska GOPR poinformowała, że w górach wiał południowo-zachodni, silny wiatr, wiejący z prędkością do 18 metrów na sekundę (niecałe 65 kilometrów na godzinę). Zachmurzenie było zmienne, a mgła ograniczała widzialność do 100 metrów.