Głębokie zaspy, ryzyko schodzenia lawin. W górach jest niebezpiecznie

Niebezpiecznie w Karkonoszach

Trudne warunki na szlakach panują też w Karkonoszach. Większość ze szlaków jest nieprzetarta, grubość pokrywy śnieżnej waha się od 50 do 100 cm, miejscami zalegają zaspy mierzące do dwóch metrów. Wieje bardzo silny, zachodni wiatr. Obniża on dodatkowo odczuwalną temperaturę, która w wyższych partiach górskich wyniesie w poniedziałek do -3 stopni Celsjusza - podała w porannym komunikacie Grupa Karkonoska GOPR.