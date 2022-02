Na morzu możliwe 10 w skali Beauforta, na rzekach też niebezpiecznie

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni wydało ostrzeżenie trzeciego stopnia przed sztormem dla Bałtyku Południowego . Wiatr osiągnie tam od 8 do 9 w skali w skali Beauforta, a porywach do 10.

Alerty drugiego stopnia obowiązują na terenie Bałtyku Południowo-Wschodniego . Prognozuje się tam wiatr wiejący od 7 do 8 w skali w skali Beauforta, który może wzrastać do 8-9.

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia

Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych, prognozowane są dalsze wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne, lokalnie do strefy stanów wysokich. Punktowo mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze. Dodatkowo w zlewniach górskich istnieje niewielkie prawdopodobieństwo powstania zatorów lodowych. Dotyczą one zlewni: Raby wraz ze zb. Dobczyce, Dunajca do zapory zb. Czchów, Popradu, Białej Tarnowskiej, Ropy, Wisłoki do Krajowic, Jasiołki, Sanu do ujścia Wiaru (wraz ze zlewnią Wiaru), Wisłoka do Rzeszowa i Strwiąża, Ujścia Nogatu, Zalewu Wiślanego.