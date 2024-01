Szeroka strefa opadów przemieszcza się nad Polską. Pada deszcz i śnieg

Temperatura powietrza

W środę o godzinie 6 termometry w Suwałkach pokazały -6 stopni Celsjusza. W Białymstoku, Mikołajkach, Kętrzynie temperatura wyniosła -3 st. C, a na Kasprowym Wierchu -2 st. C. Na Śnieżce również ścisnął lekki mróz. Tam termometry pokazały -1 st. C. Taką wartość odnotowano również w Ostrołęce, Gdańsku i Szymanach. Najniższą temperaturę (-10 st. C) zarejestrowano w Legnicy.