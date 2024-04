O poranku w Polsce

O godzinie 6 termometry pokazywały od 6 stopni Celsjusza w Kielcach, przez 11 st. C w Łodzi i 13 st. C w Warszawie do 16 st. C w Słubicach oraz Szczecinie. Wiał słaby i umiarkowany wiatr z południa i zachodu, jedynie na północy oraz w rejonach podgórskich i górach silniejszy, na wybrzeżu rozwijając w porywach prędkość do 60 kilometrów na godzinę, a wysoko w górach - do 100 km/h. Najsilniejsze porywy zanotowano na Śnieżce, gdzie zmierzono 104 km/h.