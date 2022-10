Poniedziałkowa aura w Polsce. Uwaga na gęste mgły

- Siedlcach - do 300 m; - Mławie - do 400 m;

Sytuacja baryczna w poniedziałek

O godzinie 6 rano termometry pokazywały od 5 stopni Celsjusza w Zakopanem, przez 6 st. C w Krakowie i Kielcach i 8 st. C w Warszawie po 13 we Wrocławiu i Szczecinie oraz 14 w Opolu. Na Kasprowym Wierchu zmierzono temperaturę 9 st. C, co wskazuje, że nad kraj napływa ciepło z południa Europy. Wiatr z południowego wschodu i południa okazał się słaby i umiarkowany.