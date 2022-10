Polska pod panowaniem pogodnego wyżu. Sytuacja baryczna w niedzielę

W niedzielę Polskę na chwilę obejmie od południa pogodny klin wyżowy, związany z wyżem znad Bałkanów - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Z południowego zachodu do naszego kraju napłynie łagodne i dość ciepłe, ale wilgotne powietrze polarne. W poniedziałek wrócimy jednak pod panowanie wirów niżowych znad Atlantyku. Z jednej strony przyniosą one więcej chmur i silniejszy wiatr, ale ponadto pokierują do nas ciepłe masy powietrza z południa Europy. Synoptyk dodaje, że ostatnie dni października i początek listopada zapowiadają się ciepło i przyjemnie, a momentami termometry pokażą nawet 20 stopni Celsjusza.

Poranek w Polsce

O godzinie 6 rano na termometrach mogliśmy zobaczyć od 5 st. C w Jeleniej Górze, poprzez 12 st. C w Łodzi aż do 13 st. C w Warszawie, Kołobrzegu oraz Ustce. Wieje z południowego zachodu i zachodu. Wiatr jest słaby i umiarkowany, jedynie w górach podmuchy są silniejsze i osiągają do 60-90 kilometrów na godzinę.