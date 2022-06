Synoptyk: nie obejdzie się bez zniszczeń. To wina wirów niżowych Petra i Ofelia

Utrudnienia pogodowe w sobotę i niedzielę

Niedziela przyniesie ze sobą zaostrzenie aury. Na Wybrzeżu, Warmii i Mazurach wystąpią przelotne opady deszczu do 10 do 20 litrów wody na metr kwadratowy oraz burze. Na pozostałym obszarze kraju w gorącym powietrzu mogą formować się punktowo chmury kłębiaste, niosące późnym popołudniem i wieczorem burze krótkie i gwałtowne. Będzie gorąco, temperatury maksymalne sięgną 32 st. C w centrum kraju i 36 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, bo wiejący z prędkością do 80-100 kilometrów na godzinę.

Utrudnienia pogodowe w przyszłym tygodniu

W poniedziałek na północnym zachodzie kraju wystąpi przelotny deszcz do 5-15 l/mkw. Na pozostałym obszarze Polski spadnie go więcej, bo do 10-50 l/mkw. Miejscami wystąpią burze - gwałtowne i z gradem. Na termometrach zobaczymy do 30 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni i północno-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzach dochodzący do 100 km/h.