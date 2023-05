"Przejawia się długotrwałym obniżeniem wody w rzekach i jeziorach". Jest ostrzeżenie

Alerty hydrologiczne IMGW pierwszego stopnia

Żółty alert hydrologiczny obowiązuje w województwie mazowieckim , a dotyczy Wisły od Dęblina do ujścia Narwi oraz Wisły od ujścia Narwi do Zb. Włocławek .

Alerty hydrologiczne IMGW przed suszą hydrologiczną

Susza hydrologiczna. Czym jest?

Susza hydrologiczna to zjawisko, które przejawia się długotrwałym obniżeniem ilości wody w rzekach i jeziorach. Zwana również "niżówką hydrologiczną". Dotyczy wód powierzchniowych. Występuje wtedy, kiedy przepływ w rzekach spada poniżej przepływu średniej wartości wieloletniej. Jest to okres obniżonych zasobów wód powierzchniowych w stosunku do średniej wartości z wielolecia. Susza hydrologiczna to kolejny etap pogłębiającej się suszy atmosferycznej i rolniczej.