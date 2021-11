Opady śniegu w Polsce. Biało w kolejnych miejscach

Śnieg w Polsce nie przestaje sypać, a według przewidywań synoptyków będzie go tylko więcej. Iście zimowa aura panuje już na południowym zachodzie Polski. Zdjęcia białych krajobrazów wysyłacie na Kontakt 24.

Choć do kalendarzowej i astronomicznej zimy jeszcze daleko, w części kraju w pogodzie daleko do tej jesiennej. Niedziela to kolejny dzień z opadami śniegu. Sypnęło między innymi na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.