Skoki narciarskie w Oberstdorfie. Prognoza pogody na konkurs Pucharu Świata

W środę w Oberstdorfie w Niemczech odbędą się zawody Pucharu Świata 2021/2022 w skokach narciarskich. Będzie to pierwszy z czterech konkursów w ramach 70. Turnieju Czterech Skoczni.

Pogoda na skoki narciarskie. Oberstdorf 2021

W środę 29 grudnia, podczas pierwszej serii konkursowej, będzie pochmurno. Termometry pokażą 5 stopni Celsjusza, a wiatr rozpędzi się do 2-8 metrów na sekundę. O godz. 20 pojawią się opady deszczu lub śniegu z deszczem. Stopniowo będzie padać coraz intensywniej. Temperatura wyniesie 8 st. C, zaś wiatr przyspieszy do 3-13 m/s.