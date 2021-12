Skoki narciarskie Klingenthal 2021. Prognoza pogody na zawody Pucharu Świata

Pogoda na skoki narciarskie. Klingenthal 2021

Piątek 10 grudnia, dzień kwalifikacji do sobotniego konkursu skoków narciarskich, upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Godzinę przed oficjalnym treningiem skoczków termometry w Klingenthal pokażą -2 stopnie Celsjusza. Prognozuje się wiatr wiejący z prędkością 3-4 metrów na sekundę. O godz. 22 temperatura spadnie do -4 st. C, wiatr osłabnie, osiągnie 2-3 m/s.