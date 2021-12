Skoki narciarskie Klingenthal 2021. Prognoza pogody na zawody Pucharu Świata

Pogoda na skoki narciarskie. Klingenthal 2021

W piątek 10 grudnia, podczas kwalifikacji, będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Jeżeli pojawią się opady śniegu, to tylko około godziny 21 i będą słabe. Temperatura o godz. 14 wyniesie 0 stopni Celsjusza, a o godz. 20 spadnie do -3 st. C. Wiatr początkowo powieje ze średnią prędkością od 3 do 5 metrów na sekundę, a wieczorem jego siła wzrośnie do 4-6 m/s.