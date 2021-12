Engelberg 2021. Prognoza pogody na Zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich

Pogoda na skoki narciarskie. Engelberg 2021

W piątek 17 grudnia odbędą się oficjalne treningi i kwalifikacje . O godzinie 16, niedługo przed zachodem, będzie słonecznie, a termometry wskażą 5 stopni Celsjusza. Wiatr powieje z prędkością do 1-3 metrów na sekundę. Około godziny 20 należy spodziewać się pogodnej aury. Na termometrach zobaczymy 1 st. C, a wiatr osiągnie do 2-6 m/s.

Aura podczas pierwszej serii konkursowej, która odbędzie się w sobotę 18 grudnia , zapowiada się pogodnie. Po południu temperatura wyniesie 6 st. C, a wiatr powieje z prędkością 2-6 m/s. Wieczór będzie pogodny - temperatura sięgnie 2 st. C, a prędkość wiatru 1-3 m/s.

Podczas drugiej serii konkursowej, w niedzielę 19 grudnia również będzie pogodnie. Termometry wskażą 5 st. C, a wiatr rozpędzi się do 2-6 m/s. O godz. 20 aura będzie pogodna. Temperatura wyniesie 1 st. C, zaś wiatr osłabnie do 1-3 m/s.