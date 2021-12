Turniej Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Jaka będzie pogoda

Po konkursie w Oberstdorfie skoczkowie przenoszą się do Garmisch-Partenkirchen. To tam odbędzie się kolejny konkurs w ramach 70. Turnieju Czterech Skoczni podczas zawodów Pucharu Świata 2021/2022.

Pogoda na skoki narciarskie. Turniej Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen

W piątek 31 grudnia, podczas kwalifikacji, w samo południe temperatura wyniesie 1 stopień Celsjusza, a o godz. 16 wzrośnie do 7 st. C. Przez cały dzień będzie słonecznie. Wiatr powieje ze średnią prędkością od 2 do 6-7 metrów na sekundę.

Sobota, kiedy odbędzie się pierwsza seria konkursowa, również zapowiada się słonecznie. O godz. 12 termometry wskażą 8 st. C, a o godz. 16 temperatura obniży się do 5 st. C. Średnia prędkość wiatru osiągnie od 2 do 6-7 m/s.