Turniej Czterech Skoczni w Bischofshofen. Jaka będzie pogoda

Pogoda na skoki narciarskie. Turniej Czterech Skoczni w Bischofshofen

We środę, czyli w dzień, na który zaplanowano konkurs indywidualny, o godzinie 14 temperatura w Bischofshofen wzrośnie do 5 stopni Celsjusza. Średnia prędkość wiatru sięgnie początkowo 2-14 m/s. Będzie pochmurnie, prognozowane są opady deszczu ze śniegiem. Później, czyli między godziną 17 a 20, temperatura spadnie do -2 stopni Celsjusza, a prędkość wiatru spadnie do 1-9 m/s. Spadnie śnieg. Głównym zjawiskiem utrudniającym przeprowadzenie konkursu może być wiatr.