Pogoda na Turniej Czterech Skoczni w Bischofshofen

Pogoda na skoki narciarskie. Turniej Czterech Skoczni w Bischofshofen

W czwartek, czyli w dniu kiedy ma odbyć się ostatni konkurs w ramach Turnieju Czterech Skoczni, o godzinie 14 w Bischofshofen temperatura wyniesie -2 stopnie Celsjusza, a prędkość wiatru osiągnie od 1 do 3 metrów na sekundę. Będzie pochmurnie, sypnie śniegiem. O godzinie 18 również będzie padać, ale możliwe są niewielkie przejaśnienia. Termometry pokażą -5 st. C, a wiatr powieje z prędkością od 2 do 4 m/s. Największym utrudnieniem okażą się opady śniegu - w ciągu godziny może dosypać jeden centymetr.