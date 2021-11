Silny wiatr i ulewy. Prognoza zagrożeń IMGW

Jak tłumaczy synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, po spokojniejszej środzie, wkroczy do kraju od południa deszczowy niż znad Morza Śródziemnego. Przyniesie w czwartek ulewy na zachodzie Polski do 30-40 litrów wody na metr kwadratowy, a wysoko w Sudetach deszcz ze śniegiem i śnieg do 20-40 centymetrów.