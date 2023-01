IMGW alarmuje. Silny sztorm na Bałtyku

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega przed sztormem. Synoptycy wydali alarmy drugiego stopnia we wschodniej części strefy brzegowej. Wiatr ma wiać tam w porywach do 9-10 stopni w skali Beauforta, czyli przekraczać nawet 100 kilometrów na godzinę.

Prognozuje się tam wiatr zachodni, który osiągnie 7-8 stopni, w porywach do 9-10 w skali Beauforta. Oznacza to, że w porywach może osiągać nawet do 88-102 kilometrów na godzinę. Będzie słabł na 6 do 7, w porywach do 8 w skali Beauforta.