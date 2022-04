Renata się nie rozchmurzy, przyjdą kolejne mało pogodne niże. Za to zrobi się bardzo ciepło

Pogoda w najbliższych dniach przyniesie sporo chmur i przelotne opady deszczu. Są miejsca, w których prognozuje się silniejsze porywy wiatru. Początek przyszłego tygodnia przyniesie nam znaczące ocieplenie - na termometrach znów zobaczymy nawet 18 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Nadchodzącej doby Polska pozostawać będzie pod wpływem pochmurnego niżu Renata znad Białorusi i Ukrainy. Przeważająca część kraju w dalszym ciągu będzie się znajdowała w strefie mało aktywnego frontu atmosferycznego z dużym zachmurzeniem i słabymi opadami.

Kolejne dni to wędrówka płytkich układów niżowych znad zachodniej Europy w głąb kontynentu. Niże przyniosą zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu głównie na wschodzie i południu kraju. Pomiędzy kolejnymi strefami opadów pojawią się rozpogodzenia, których najwięcej spodziewać się należy w Polsce zachodniej i północnej. Napływ powietrza z południa sprawi, że pomimo opadów słupki rtęci w termometrach podskoczą do góry o kilka stopni na początku przyszłego tygodnia.

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek tylko na Pomorzu i częściowo Ziemi Lubuskiej prognozuje się duże zachmurzenie i brak opadów. W pozostałej części kraju zrobi się pochmurno i okresami może padać deszcz o sumie do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9 stopni Celsjusza w południowo-wschodniej części kraju, przez 10 st. C w centrum, do 15 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy i wschodu, jedynie na południu z zachodu.

W piątek na wschodzie, a częściowo także na południu oraz w centrum kraju, będzie pochmurno. Okresami wystąpią tam opady deszczu do 3 l/mkw. Na pozostałym obszarze kraju prognozowane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami w drugiej części dnia. Temperatura maksymalna sięgnie od 9 st. C na Lubelszczyźnie przez 11 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Z kierunków wschodnich powieje umiarkowany wiatr.

Prognozowana temperatura w dniach 21-25.04 ventusky.com

Pogoda na weekend

Pogoda w sobotę przyniesie na wschodzie i częściowo w centrum pochmurne niebo z niewielkimi przejaśnieniami oraz okresowe opady deszczu do 5 l/mkw. W pozostałej części kraju będzie dość pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 11 st. C na wschodzie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Pomorzu Zachodnim. Południowo-wschodni i wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Okresami jego porywy mogą przybierać na sile i rozpędzać się w porywach do 40-60 kilometrów na godzinę.

Niedziela upłynie pod znakiem pochmurnego nieba z większymi rozpogodzeniami. Na wschodzie, południu i w centrum kraju wystąpią przelotne opady deszczu do 5-10 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z kierunków wschodnich.

Poniedziałek będzie pochmurny, pojawią się przejaśnienia. Na południu i częściowo w centrum spodziewane są opady deszczu do 5 l/mkw. Dzień będzie pogodny tylko na północnym wschodzie kraju. Temperatura maksymalna sięgnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 16 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków wschodnich.

Prognozowane opady w dniach 21-25.04 ventusky.com

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl