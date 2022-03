Pył znad Sahary dotarł do Polski. Miejscami niebo może zrobić się mętne

czytaj dalej

Naukowcy z organizacji Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) oraz agencji Geological Survey of Canada po raz pierwszy zastosowali technologię, która ukazała skalę zmian zachodzących w wodach Oceanu Arktycznego. Okazało się, że topnienie zasobów podwodnej wiecznej zmarzliny może mieć ogromne konsekwencje. Ich badania ujrzały światło dzienne w czasopiśmie akademickim "Proceedings of the National Academy of Sciences".