Przy gruncie było -21 stopni, a będzie jeszcze zimniej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował zestawienie wartości temperatury minimalnej zanotowanych w nocy z piątku na sobotę. Najniższa wartość została zaobserwowana w Suwałkach (-12,8 stopnia Celsjusza), niewiele cieplej było w Białymstoku i Poznaniu (-12,3 st. C). Najcieplej było w Ustce , gdzie temperatura spadła minimalnie do -1,4 st. C.

Jeszcze zimniej było blisko przy ziemi. Najniższą wartość, -21 st. C, pokazały przygruntowe termometry minimalne w Poznaniu. Najniższy spadek, -2 st. C, zanotowano w Świnoujściu i Ustce.

Skąd aż takie spadki?

Jak dodała, dzisiejsze wartości to dopiero wstęp do tego, co dziać się ma w najbliższych dniach. Noce przyniosą możliwe spadki temperatury przy gruncie do nawet -23 czy -25 stopni.