Przed nami upalne i burzowe chwile. Delikatne ochłodzenie przyjdzie w weekend

Nadchodzące dni przyniosą nam dynamiczną, burzową aurę. Podczas wyładowań spodziewane są intensywne opady deszczu oraz silne porywy wiatru. Zrobi się bardzo ciepło, a miejscami wręcz upalnie.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Środa zapowiada się pogodnie jedynie w województwach zachodnich. W pozostałej części kraju zrobi się pochmurno i pojawią się opady deszczu rzędu 2-8 litrów wody na metr kwadratowy oraz burze (którym towarzyszyć będą opady o sumie 10-20 l/mkw. i porywy wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę). Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej do 29 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i zmienny - z przewagą kierunków południowych.

W czwartek wystąpi zmienne zachmurzenie z przelotnym deszczem i burzami. Podczas wyładowań spodziewane są opady do 10-20 l/mkw. i porywy wiatru do 60-80 km/h, na wschodzie lokalnie może pojawić się także grad. Temperatura maksymalna sięgnie od 22 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 30 st. C w Małopolsce. Ze zmiennych kierunków powieje słaby wiatr.

Piątek przyniesie pogodną aurę mieszkańcom Pomorza, Podlasia i Ziemi Lubuskiej. Na pozostałym obszarze spodziewane jest duże zachmurzenie oraz opady deszczu i burze (z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h). Na termometrach zobaczymy od 23 st. C na Pomorzu do 28 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Prognozowana temperatura w dniach 8-12.06 ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę na wschodzie będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Na Podkarpaciu spodziewane są burze z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru 60-80 km/h. Na pozostałym obszarze kraju będzie słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Również w niedzielę na Podkarpaciu wystąpią burze, podczas których może spaść do 10-20 l/mkw. deszczu i powiać z prędkością do 60-80 km/h. W pozostałej części kraju będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Podkarpaciu. Słabo i umiarkowanie powieje z północnego zachodu.

Prognozowane opady w dniach 8-12.06 ventusky.com

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl