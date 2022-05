Przed nami gorące chwile okupione burzami, nawet gradowymi. Po upale mocne ochłodzenie

Pogoda w najbliższych dniach zapowiada się słonecznie i gorąco - miejscami termometry wskażą nawet 30 stopni Celsjusza. Jednak w piątek - oprócz wysokiej temperatury - możemy spodziewać się także burz z intensywnymi opadami i porywistym wiatrem. W weekend znacznie się ochłodzi.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Czwartek przyniesie na ogół słoneczną aurę w całym kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 30 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

W piątek na północy, zachodzie i w centrum będzie pochmurno, spodziewane są jednak przejaśnienia. Przelotnie popada, może też zagrzmieć. Burzom towarzyszyć mogą opady rzędu 30 litrów wody na metr kwadratowy, porywy wiatru o prędkości 60-90 kilometrów na godzinę oraz miejscowe opady gradu. W pozostałych regionach Polski powinno być pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 29 st. C w Małopolsce. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, wiatr z zachodu.

Prognozowana temperatura w dniach 19-23.05 ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę prognozowane jest duże zachmurzenie z opadami deszczu - na zachodzie dochodzące nawet do 20 l/mkw. Na Podkarpaciu spodziewane są także burze z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który okresami w porywach osiągać może do 80 km/h. W strefie brzegowej porywy wiatru mogą przekraczać 100 km/h.

Niedziela na zachodzie zapowiada się pogodnie. W pozostałej części kraju spodziewane jest zmienne zachmurzenie i przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Okresami może być silniejszy.

W poniedziałek czeka nas małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna sięgnie od 15 st. C na Podlasiu do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje przeważnie słaby wiatr ze zmiennych kierunków.

Prognozowane opady w dniach 19-23.05 ventusky.com

Prognozowane porywy wiatru w dniach 19-23.05 ventusky.com

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl