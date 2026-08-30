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Pogoda

Prognoza zagrożeń IMGW. Upał może jeszcze powrócić

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Upał, parasol, słońce, gorąco, chmury, burza
Warunki biometeo w niedzielę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: AdobeStock
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IMGW wydał prognozę zagrożeń meteorologicznych na kolejne dni. Początek tygodnia w niektórych miejscach ma przynieść powrót upału i burz. Sprawdź, gdzie spodziewane są zagrożenia.

Niedziela w całym kraju ma upłynąć dość spokojnie. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikowali jednak prognozę zagrożeń meteorologicznych na początek przyszłego tygodnia.

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

W poniedziałek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami mogą obowiązywać w województwach: śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim, lubelskim (w powiatach południowych). Ponadto żółte alarmy przed upałem mogą zostać wydane na obszarach położonych blisko granicy województw podkarpackiego i lubelskiego.

Prognoza zagrożeń na wtorek

We wtorek synoptycy mogą wydać żółte ostrzeżenia przed burzami na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

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Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Źródło: IMGW
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Tagi:
IMGWburzeUpał
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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