Jaka pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki? Wstępna prognoza

Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki 2022 wstępnie nie zapowiada się w tym roku zbyt łaskawie. Aktualne prognozy wskazują, że początek listopada przyniesie opady deszczu co najmniej w części Polski. Sprawdź, co jeszcze może przynieść aura.

Pierwsze dni listopada mogą przynieść ze sobą pochmurną, miejscami deszczową aurę - zapowiedział synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Na chwilę obecną modele wskazują, że w środę 2 listopada znad Niemiec na terytorium Polski wejdzie aktywny niż, pochmurny i deszczowy. To on może kształtować sytuację pogodową w naszym kraju. Synoptyk zaznacza jednak, że o tej porze roku przewidywanie pogody z niemal dwutygodniowym wyprzedzeniem jest bardzo trudne.

Pogoda na Wszystkich Świętych 2022. Pogoda na 1 listopada

Jak przekazał Zdonek, ze wstępnej prognozy na 1 listopada, czyli dzień Wszystkich Świętych, w północnej Polsce spodziewane jest duże zachmurzenie i opady deszczu. Na południu kraju i w centrum może wystąpić więcej rozpogodzeń i padać nie powinno. Dzień powinien być stosunkowo ciepły - na termometrach zobaczymy od 8 do 12 stopni Celsjusza w ciągu dnia oraz 4-6 st. C nad ranem.

Pogoda na Zaduszki

Środa 2 listopada, czyli Zaduszki, zapowiada się nadal ciepło, chociaż w wielu miejscach kraju będzie pochmurno i mogą pojawić się opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 do 12 st. C w ciągu dnia i od 4 do 8 st. C w nocy.