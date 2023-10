Jaka pogoda we Wszystkich Świętych? Mamy wstępną prognozę

W połowie października do Polski przyszło ochłodzenie, które według najnowszych prognoz utrzyma się prawdopodobnie do niedzieli, 22 października.

Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, "choć z południowego wschodu napierać ma ciepła masa powietrza, to jednak zimno płynące z północy nie daje mu w świetle ostatnich wyliczeń modeli meteorologicznych wielkich szans, a to za sprawą mocnego wyżu nad Skandynawią i silnego niżowego wiru powietrza znad północno-zachodniej części Rosji". - Inny układ niżowy napierający znad południowo-zachodniej Europy ma szansę przebić te zimną blokadę i trochę namieszać w środkowej części kontynentu, stąd trudno przewidzieć, jak długo zimno utrzyma się nad Polską - wyjaśnia.

Co czeka nas w pogodzie pod koniec października i na początku listopada? Jak zaznacza nasza synoptyk, "sytuacja na dalszym horyzoncie prognoz staje się bardziej klarowna". Nad Oceanem Atlantyckim "ma zalegać wielki wir niżowy, a nad wschodnią Europą wielki wał wyżowy, co oznacza uspokojenie nad Europą Środkową i Wschodnią oraz spokojny, ale konsekwentny napływ ciepłych mas powietrza z południa".

Pogoda na Wszystkich Świętych 2023

Według wstępnej prognozy pogody na Wszystkich Świętych do Polski ma napływać ciepło z rejonu Morza Czarnego i Bliskiego Wschodu. 1 listopada temperatura na północy kraju może wzrosnąć do 14 stopni Celsjusza, do 15-16 st. C w centrum kraju, a najwyższe wartości termometry wskażą najprawdopodobniej w południowych regionach, gdzie możliwe jest aż 18-19 st. C.