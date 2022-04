Prognoza pogody na dziś - Wielki Piątek, 15.04. Przelotne opady deszczu, lokalnie może zagrzmieć

Piątek zapowiada się jako dzień z przewagą dużego i całkowitego zachmurzenia, z rozpogodzeniami na południu, południowym wschodzie i w centrum kraju oraz wieczorem na Pomorzu. W całej Polsce przelotnie popada deszcz o sumie 2-5 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie, głównie w centrum kraju, mogą wystąpić burze. Zjawiskom towarzyszyć będą umiarkowane i intensywne opady deszczu do 10-20 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6-10 stopni Celsjusza na północy do 14-15 st. C na południu i w centrum Polski. Powieje umiarkowany wiatr, północny i północno-zachodni, jedynie początkowo na Podkarpaciu z południowego zachodu. Podczas burz porywy sięgną do 50-70 kilometrów na godzinę.