Prognoza pogody na jutro - Wielki Piątek, 15.04. Nocą będzie wędrować strefa opadów, w dzień miejscami zagrzmi

W nocy, początkowo, na północnym zachodzie i na zachodzie wystąpi zachmurzenie duże do całkowitego ze słabymi opadami deszczu o sumie 2-5 litrów na metr kwadratowy. Ich strefa przemieszczać się będzie w kierunku południowo-wschodnim i do rana dotrze do linii Kraków-Warszawa-Białystok. Pogodną noc bez opadów prognozuje się tylko na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Temperatura minimalna wyniesie od 6-7 stopni Celsjusza na północy do 8-10 st. C na południowym zachodzie. Powieje wiatr słaby, południowo-zachodni, skręcający na północno-zachodni.