Prognoza pogody na Wielkanoc. Jakiej aury się spodziewać?

Pogoda w Wielką Sobotę

Pogoda w Wielkanoc

Wielkanoc zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na północnym wschodzie Polski należy spodziewać się słabych opadów deszczu ze śniegiem do 3 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na Podlasiu, przez 11 st. w centrum kraju, do 12 st. na Podkarpaciu. Z kierunków północnych powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr.

Pogoda w Poniedziałek Wielkanocny

Pogoda w Poniedziałek Wielkanocny będzie pochmurna, ale pojawią się większe przejaśnienia. We wschodniej połowie kraju prognozowane są słabe opady deszczu do 2 l/mkw., tylko na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 8 st. C na Podlasiu, przez 10 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Pomorzu Zachodnim. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Okresami jego porywy mogą przybierać na sile.