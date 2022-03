Prognoza pogody na jutro - wtorek, 22.03. Noc przyniesie miejscami mgły i zamglenia, w dzień do 14 stopni

W nocy pojawią się na wschodzie kraju zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200-600 metrów. We wtorek będzie słonecznie, na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 stopni Celsjusza.

Noc będzie pogodna i bezchmurna. Na wschodzie kraju pojawią się zamglenia, lokalnie pojedyncze mgły ograniczające widzialność do 200-600 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na południu do 0-1 st. C na Pomorzu. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr.