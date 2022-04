Prognoza pogody na jutro - wtorek 12.04. Noc z lekkim mrozem, w dzień lokalne opady deszczu ze śniegiem

Pogoda jutro, czyli we wtorek 12.04, na przeważającym obszarze kraju będzie przyjemna. Miejscami pojawią się słabe, przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 9 do 13 stopni.

W nocy zachmurzenie przeważnie będzie małe i umiarkowane. Więcej chmur pojawi się we wschodniej części kraju. Na południowym wschodzie występować mogą słabe opady deszczu ze śniegiem do dwóch litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -1 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na południowym wschodzie i częściowo na Mazowszu. Powieje słaby, przeważnie północno-zachodni wiatr, jedynie na zachodzie jego kierunek będzie północno-wschodni.