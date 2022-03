Prognoza pogody na jutro - środa 9.03. Nocą ściśnie mróz, za dnia maksymalnie 9 stopni

Pogoda na noc: na wschodzie będzie pochmurno z opadami śniegu i mokrego śniegu. Na zachodzie spodziewane są rozpogodzenia do bezchmurnego nieba, a w drugiej części nocy prognozuje się silne zamglenia i mgły osadzające szadź. Temperatura minimalna wyniesie od -3 do -1 stopni Celsjusza na wschodzie, a na zachodzie od -5 do -3 st. C na zachodzie kraju. Powieje słaby, na zachodzie północno-zachodni, na wschodzie zmienny wiatr.