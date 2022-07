Prognoza pogody na jutro - środa, 6.07. Nocą popada deszcz, miejscami intensywny, w dzień do 23 stopni

Pogoda na noc 5/6.07

W nocy na zachodzie i w centrum kraju będzie pogodnie, bez opadów. Natomiast na południu i wschodzie prognozuje się duże i całkowite zachmurzenie z ciągłymi opadami deszczu o zmiennym natężeniu. Miejscami opad będzie intensywny, średnio spadnie około 5-15 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 40 l/mkw. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie możliwe są słabe burze. Temperatura minimalna wyniesie od 12-13 stopni Celsjusza na północy i zachodzie do 14-16 st. C na południu i wschodzie. Wiatr na zachodzie słaby, powieje ze zmieniających się kierunków, na wschodzie umiarkowany, północny.

Pogoda na jutro - środa, 6.07

W środę początkowo na wschodzie wystąpi pełne zachmurzenie z umiarkowanymi i intensywnymi opadami deszczu, których strefa odsuwać się będzie na wschód. W pozostałych regionach kraju dzień przyniesie umiarkowane, przejściowo duże zachmurzenie, miejscami ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie na południu możliwa jest słaba burza. Padać nie powinno jedynie na zachodzie kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 20-21 st. C na północy do 22-23 st. C na południu i w centrum. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni, na Wybrzeżu w porywach rozpędzi się do 40 kilometrów na godzinę.