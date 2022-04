Prognoza pogody na jutro - piątek, 8.04. Nocą i za dnia powieje silniejszy wiatr, maksymalnie 14 stopni

Pogoda na noc: zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopi Celsjusza na Pomorzu do 9 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu. Okresami w porywach rozpędzi się do 40-80 kilometrów na godzinę. W strefie brzegowej porywy sięgną ponad 90 km/h.

Pogoda na jutro - piątek, 8.04

Pogoda na jutro: piątek przyniesie zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Miejscami możliwe są burze. Podczas wyładowań spadnie do 5-15 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy osiągną 40-70 km/h. Termometry pokażą maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h. W strefie brzegowej porywy mogą sięgać ponad 80 km/h.