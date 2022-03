Prognoza pogody na jutro - piątek 18.03. Noc miejscami mroźna, w dzień termometry pokażą 11 stopni

Noc na wschodzie Polski zapowiada się bezchmurna, natomiast na zachodzie kraju będzie pochmurno. Symboliczne opady deszczu możliwe są na Pomorzu Zachodnim. Temperatura minimalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 0 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje południowo-wschodni, słaby wiatr.

Pogoda na jutro - piątek 18.03

Piątek na zachodzie kraju upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami, a na wschodzie pogodnej i słonecznej. Termometry pokażą maksymalnie od 6 st. C na wschodzie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr słaby, na zachodzie północno-zachodni, a na wschodzie powieje z południowego wschodu.