Prognoza pogody na jutro: nocą nawet -8 stopni, za dnia pogodnie

Pogoda na noc: pogodnie, tylko na zachodzie i Pomorzu pojawi się nieco więcej chmur, lokalnie niewykluczony jest słaby deszcz. Temperatura minimalna wyniesie od -8 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez -3 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje na ogół słaby wiatr ze wschodu.

Pogoda na jutro - sobota 19.03

Sobota przyniesie pogodną aurę. Termometry pokażą maksymalnie od 5 st. C na Podkarpaciu, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.