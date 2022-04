Prognoza pogody na dziś - wtorek, 12.04. Tylko w jednej części kraju popada

Wtorek zapowiada się dość pogodnie. Tylko na Podkarpaciu prognozuje się słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby wiatr, na wschodzie północno-zachodni, na zachodzie południowo-wschodni.