Prognoza pogody na dziś - piątek 11.02. Powieje silniejszy wiatr, maksymalnie do 7 stopni

Pogoda na jutro - piątek (11.02). Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 stopni Celsjusza. Powieje silniejszy wiatr, który w porywach osiągnie prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę.

Piątek (11.02) upłynie pod znakiem pochmurnej aury z opadami deszczu, miejscami okresowo deszczu ze śniegiem do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. W północnej połowie kraju wystąpią przejaśnienia, a wieczorem stopniowo postępujące od północnego zachodu w głąb kraju rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 4 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce. Zachodni wiatr, umiarkowany, na Pomorzu, zachodzie i południu będzie dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne - piątek 11.01

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od 80 do 90 procent. Na północy, w centrum i na wschodzie będzie chłodno, w pozostałych regionach odczujemy komfort termiczny. Niemal wszędzie warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne, tylko na północy kraju - neutralne.

Warunki biometeorologiczne w piątek 11.02 tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Pochmurna aura, okresami popada deszcz i deszcz ze śniegiem o sumie do 2-5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie 4 st. C. Zachodni wiatr przeważnie powieje słabo, okresami umiarkowanie. W południe na barometrach zobaczymy 1002 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami, wieczorem możliwe są słabe opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie 5 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany. W południe ciśnienie sięgnie 1016 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Pochmurno, prognozuje się opady deszczu i deszczu ze śniegiem do 2-5 l/mkw. W drugiej części dnia wystąpią przejaśnienia, a wieczorem - rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy 5 st. C. Północno-zachodni i zachodni wiatr, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 40-50 km/h. W południe barometry pokażą 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Pochmurna aura z opadami deszczu o sumie do 3-5 l/mkw. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie 6 st. C. Północno-zachodni wiatr powieje umiarkowanie, okresami dość silne, w porywach prędkość wzrośnie do 50-70 km/h. W południe ciśnienie osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Pochmurno, okresami wystąpią opady deszczu o sumie do 2-5 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie 7 st. C. Południowo-zachodni i zachodni wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach osiągnie do 50-70 km/h. W południe na barometrach zobaczymy 988 hPa.

Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl