Prognoza pogody na dziś - czwartek 17.02. Dzień pod znakiem silnego wiatru, możliwe burze

Czwartek (17.02) upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejściowymi rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu o zmiennym stopniu intensywności. Spadnie do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie 10-20 l/mkw. Poza tym prognozuje się lokalnie pojedyncze burze z opadem krupy śnieżnej lub drobnego gradu. Termometry pokażą maksymalnie od 7-8 stopni Celsjusza na północy Polski do 9-11 st. C na południu, przy czym najwyższe wartości temperatury prognozowane są nad ranem, następnie w ciągu dnia temperatura będzie stopniowo spadać. W całym kraju powieje silny, północno-zachodni wiatr, w porywach rozpędzi się do 80-100 kilometrów na godzinę, w górach i podczas burzy nawet do 120 km/h.