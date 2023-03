Wyż Janine i niż Gerson stoczą bitwę nad Polską. Co nas czeka?

W ciągu najbliższych godzin w pogodzie zaznaczą się wpływy dwóch układów barycznych znad północnej Europy. Miejscami niebo będzie pogodne i słoneczne, ale w wielu regionach przydadzą się parasole. Może zagrzmieć. Podobna aura utrzyma się także podczas kolejnych dni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W ciągu nadchodzącej doby na pogodę w Polsce wpływać będą dwa układy baryczne: wyż Janine znad zachodniej Rosji oraz wieloośrodkowy niż Gerson rozciągający się od Skandynawii, przez Morze Północne, po Wielką Brytanię - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk. Wyż znad zachodniej Rosji, rozciągnięty klinem aż po Półwysep Bałkański, zapewni pogodną noc i słoneczną sobotę we wschodniej i południowej części kraju. Małe zachmurzenie sprzyjać będzie nocnym spadkom temperatury, która w wielu miejscach nad ranem w tych częściach kraju wyniesie poniżej 0 stopni Celsjusza.

Na zachodzie i północy kraju zaznaczy się natomiast płytka zatoka niżu ze słabo wyrażonym frontem atmosferycznym. Przyniesie on duże zachmurzenie, a w sobotę lokalne, słabe opady deszczu na północy Polski. Warstwa zachmurzenie sprawi, że przez całą nadchodzącą noc wartości temperatury pozostaną dodatnie. Taka konfiguracja układów barycznych sprzyja napływowi w nasz rejon kontynentu ciepłego powietrza z południa Europy.

Prognozowana temperatura w dniach 18-22.03 ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę na zachodzie i północy będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na Pomorzu może słabo popadać deszcz. We wschodnich i południowych regionach dzień zapowiada się pogodnie, a miejscami wręcz słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na zachodzie. Z kierunków południowych powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Niedziela zapowiada się pogodnie. W drugiej części dnia na zachodzie zacznie się chmurzyć, możliwe są pojedyncze burze. Temperatura maksymalna sięgnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 12 st. C w centralnej Polsce, do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków południowych.

Prognozowane opady w dniach 18-22.03 ventusky.com

Pogoda na przyszły tydzień

Poniedziałek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Podlasiu, przez 11 st. C w centrum kraju do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Na zachodzie okresami może być dość silny i w porywach osiągnie 40-60 kilometrów na godzinę.

We wtorek w całym kraju prognozowane jest duże i umiarkowane zachmurzenie. Na Pomorzu okresowo może padać słaby deszcz. Termometry pokażą od 8 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 13 st. C w centralnych regionach do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich.

Środa przyniesie w północnej Polsce pochmurne niebo z przejaśnieniami. W pozostałych regionach wystąpi duże i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju do 15 st. C na południowym zachodzie. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany.

Prognozowane porywy wiatru w dniach 18-22.03 ventusky.com

Autor:kw,as

Źródło: tvnmeteo.pl