Pogoda na marzec. Co przyniesie nam początek wiosny?

Stosunkowo zimny tydzień

Zgodnie z przewidywaniami, wysoka temperatura, jaka zapanowała w Polsce w lutym, utrzyma się także na początku marca. Najbardziej zauważalna będzie we wschodniej Polsce, gdzie termometry pokażą ponad 6 stopni Celsjusza więcej niż zwykle. Najmniejsza anomalia prognozowana jest natomiast na Ziemi Lubuskiej - tam wyniesie ona 2,3 st. C.

W kolejnych tygodniach aura zacznie jednak coraz bardziej zbliżać się do średniej wieloletniej - w połowie miesiąca anomalia wyniesie co najwyżej 1,8 st. C. Chociaż na wschodzie wciąż będzie stosunkowo ciepło, im dalej na zachód, tym prognozowana jest mniejsza różnica. 11. tydzień roku przyniesie w całym kraju dość jednolity rozkład średniej temperatury powietrza, od 1 stopnia w Tatrach po 5 st. C w pasie Polski Południowej.