Pogoda na zimę, pogoda długoterminowa. Przewidywania IMGW na listopad, grudzień, styczeń i luty

Co oznaczają pojęcia "powyżej normy", "poniżej normy" oraz "w normie"?

Jak tłumaczą synoptycy, w IMGW-PIB (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy), podobnie jak w innych ośrodkach meteorologicznych na świecie, średnią miesięczną temperaturę powietrza i miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1991-2020 . Wartości średniej miesięcznej temperatury lub miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej. 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę bądź sumę opadów "poniżej normy", 10 środkowych "w normie", a 10 najwyższych "powyżej normy" - tłumaczą eksperci.

Co to oznacza w praktyce? Gdy w prognozie czytamy, że przewidywana przez IMGW średnia temperatura lub suma opadów jest:

Czy jeśli w prognozie zobaczymy na przykład, że dany miesiąc ma być cieplejszy niż wskazuje "norma", oznacza to, że przez cały miesiąc będziemy doświadczać ponadprzeciętnie wysokich temperatur? Nie, wcale tak być nie musi. Jak podkreśla Instytut, prognoza dla zimowych miesięcy ze średnią temperaturą powietrza "powyżej normy" nie jest równoznaczna z tym, że występować będą na przykład dni z temperaturą maksymalną powyżej 15 stopni Celsjusza, a prognoza ze średnią "poniżej normy" nie przesądza, że czekają nas tylko dni z temperaturą minimalną poniżej -5 st. C. Innymi słowy: prognoza średniej temperatury "poniżej normy" nie wyklucza pojawienia się dni z temperaturą maksymalną powyżej 15 st. C, a prognoza "powyżej normy” - dni z temperaturą minimalną poniżej -5 st. C.