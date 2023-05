Prawie cała ściana wschodnia objęta alertami IMGW

IMGW ostrzega przed przymrozkami. W niektórych regionach kraju temperatura przy gruncie może być bardzo niska. Sprawdź, gdzie aura będzie dawać nam się we znaki.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza miejscami do 1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie lokalnie do około -2 st. C.