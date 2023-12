Wezbrania rzek. Wydano ostrzeżenia najwyższego stopnia

IMGW ostrzega przed wezbraniami i podwyższonymi stanami wody w niektórych polskich rzekach. Synoptycy wydali alarmy hydrologiczne trzeciego i drugiego stopnia. W kilkudziesięciu miejscach przekroczone są stany alarmowe.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Poziom wody w niektórych rzekach położonych na Ziemi Lubuskiej, Ziemi Świętokrzyskiej, Śląsku i Dolnym Śląsku wzrósł po opadach deszczu i na skutek roztopów.

W środę rano przekroczone są stany alarmowe między innymi na: Nysie Łużyckiej w Gubinie, Czernej Małej w Iłowej, Bobrze w Żaganiu, Kwisnej w Leśnej, Czarnej Wodzie w Rzeszotarach, Brynicy w Brynicy.

Stan wody w rzekach we wtorek 26.12 hydro.imgw.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne.

Alerty IMGW trzeciego stopnia

Ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia, o wezbraniu z przekroczeniem stanów alarmowych, obowiązują w województwach: lubuskim (zlewnie: Czerna Wielka, Nysa Łużycka od Zgorzelca do ujścia, Bóbr od Bobrzycy do ujścia), dolnośląskim (zlewnie: Czerna Wielka, Kwisa od Zb. Leśna do Nowogrodźca, Kaczawa od Dunina, Barycz bez Orli i Polskiego Rowu, Widawa, Ślęza od Borowa do ujścia, Ślęza górna do Borowa), wielkopolskim (zlewnia Orli, Widawa od Namysłowa do ujścia do Odry) i opolskim (zlewnia Widawy).

Alarmy ważne będą do godziny 14 w środę lub do godz. 11 lub 14 w czwartek.

Alerty IMGW drugiego stopnia

W związku z wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych alerty drugiego stopnia w południowej i południowo-zachodniej części kraju dotyczą województw: lubuskiego (zlewnia Obry), wielkopolskiego (zlewnie: Kanał Mosiński, Barycz bez Orli i Polskiego Rowu, Swędrnia), dolnośląskiego (zlewnie: Oława od Zborowic do ujścia, Oława górna do Zborowic, Nysa Kłodzka ze Ścinawką), opolskiego (zlewnie: Oława od Zborowic do ujścia, Stobrawa, Prosna górna), łódzkiego (zlewnie: Swędrnia, Łużyca, Grabia, Prosna górna).

Pomarańczowe alerty wydano również w woj. zachodniopomorskim, gdzie dotyczą one Zalewu Szczecińskiego oraz Parsęty od Radewi do ujścia, a także w woj. pomorskim, gdzie dotyczą Wybrzeża Wschodniego i morskich wód wewnętrznych RP oraz zlewni: Słupia od Skotawy do ujścia, Łeba od Lęborka do ujścia, Łeba od źródła do Lęborka, Reda, a także woj. warmińsko-mazurskim, gdzie dotyczą zlewni Baudy i Pasłęki od Wałszy do ujścia.

Alarmy ważne będą do godz. 11 lub 12 w środę.

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW IMGW

Czym jest alarm hydrologiczny trzeciego stopnia

Ostrzeżenie trzeciego stopnia oznacza, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów alarmowych".

Czym jest alarm hydrologiczny drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych".

Autor:ps,as,anw

Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl