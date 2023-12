Rośnie poziom wody w rzekach, przekroczone są stany alarmowe i ostrzegawcze

Alerty trzeciego stopnia

Ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia, o wezbraniu z przekroczeniem stanów alarmowych, obowiązują w województwach: lubuskim (zlewnie: Nysa Łużycka od Zgorzelca do ujścia, Czerna Wielka, Bóbr od Bobrzycy do ujścia), dolnośląskim (zlewnie: Bóbr od Bobrzycy do ujścia, Czerna Wielka, Kwisa od Zb. Leśna do ujścia do Bobru, Kaczawa od Dunina do ujścia, Bóbr od Zb. Pilchowice do Bobrzycy, Skora, Kaczawa górna do Dunina, Kwisa od Zb. Leśna do Nowogrodźca, Kwisa górna do Zb. Leśna, Bóbr do Zb. Pilchowice, Ślęza górna do Borowa, Ślęza od Borowa do ujścia do Odry, Widawa, Widawa od Namysłowa do ujścia do Odry, Orla, Barycz bez Orli i Polskiego Rowu, Barycz od Polskiej Wody do ujścia do Odry), wielkopolskim (zlewnia Orli) i opolskim (zlewnia Widawy oraz Widawa od Namysłowa do ujścia do Odry).