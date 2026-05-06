"W strefie pożaru nie ma szans na deszcz"

Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Warunki pogodowe na Lubelszczyźnie
Źródło: TVN24
Pogoda może utrudnić gaszenie pożaru na Lubelszczyźnie - mówią synoptycy. Ogień pojawił się we wtorek na terenie Nadleśnictwa Józefów i objął las oraz nieużytki rolne. W południowo-wschodniej Polsce nadal utrzymuje się ekstremalnie wysokie zagrożenie pożarowe.

Na Lubelszczyźnie trwa walka z pożarem lasu i nieużytków rolnych. Akcję gaśniczą prowadzą dziesiątki zastępów straży pożarnej. Według synoptyków pogoda może utrudniać gaszenie pożaru na Lubelszczyźnie.

Ponad 400 strażaków na miejscu. W akcji śmigłowiec Black Hawk

TVN24

"Bardzo złe informacje"

Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, głównym zagrożeniem będzie wiatr, którego prędkość w ciągu dnia wzrośnie do około 20-30 km/h, a porywy sięgną nawet 40-60 km/h. Kierunek wiatru zmieni się z południowo-wschodniego na południowy i południowo-zachodni. 

- To są bardzo złe informacje, bo taka prędkość wiatru sprzyja rozprzestrzenianiu się pożaru - mówił w programie "Wstajesz i wiesz" synoptyk i prezenter pogody Tomasz Wasilewski.

Strażacy nie mogą też liczyć na opady deszczu. W środę na południu Polski nadal będzie sucho i bardzo ciepło, a zagrożenie pożarowe będzie ekstremalnie wysokie - Raczej w strefie pożaru nie ma szans na deszcz- dodał Wasilewski.

Według prognoz deszcz na Lubelszczyźnie może spaść dopiero w czwartek.

Klatka kluczowa-410732
Warunki pogodowe na Lubelszczyźnie
Źródło: TVN24

Źródło: TVN24, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Wojtek Jargiło/PAP

