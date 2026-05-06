Pogoda "W strefie pożaru nie ma szans na deszcz" Franciszek Wajdzik |

Warunki pogodowe na Lubelszczyźnie

Na Lubelszczyźnie trwa walka z pożarem lasu i nieużytków rolnych. Akcję gaśniczą prowadzą dziesiątki zastępów straży pożarnej. Według synoptyków pogoda może utrudniać gaszenie pożaru na Lubelszczyźnie.

"Bardzo złe informacje"

Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, głównym zagrożeniem będzie wiatr, którego prędkość w ciągu dnia wzrośnie do około 20-30 km/h, a porywy sięgną nawet 40-60 km/h. Kierunek wiatru zmieni się z południowo-wschodniego na południowy i południowo-zachodni.

- To są bardzo złe informacje, bo taka prędkość wiatru sprzyja rozprzestrzenianiu się pożaru - mówił w programie "Wstajesz i wiesz" synoptyk i prezenter pogody Tomasz Wasilewski.

Strażacy nie mogą też liczyć na opady deszczu. W środę na południu Polski nadal będzie sucho i bardzo ciepło, a zagrożenie pożarowe będzie ekstremalnie wysokie - Raczej w strefie pożaru nie ma szans na deszcz- dodał Wasilewski.

Według prognoz deszcz na Lubelszczyźnie może spaść dopiero w czwartek.

