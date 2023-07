Polska dostaje się pod wpływ niżu. "Front podzieli kraj na część ciepłą i chłodną"

Centrum wyżu Gesa odsuwa się nad zachodnią Ukrainę, a Polskę obejmuje obszar obniżonego ciśnienia z pofalowanym frontem atmosferycznym. Front w wielu regionach przyniesie zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu oraz lokalnie burzami. Podzieli on jednocześnie kraj na część ciepłą i chłodną - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

- To skutkować będzie około dziesięciostopniowym kontrastem termicznym pomiędzy północą a południem kraju - wspomniała synoptyk.

Miejscami chmurzy się i pada

O poranku najchłodniej było w Kozienicach i Siedlcach - termometry wskazały 9 stopni Celsjusza. Mieszkańcy Łodzi, Warszawy i Lublina na termometrach zobaczyli 13 st. C. W Gdańsku i Zakopanem temperatura sięgnęła 14 st. C. Najcieplej było w Krakowie i Zielonej Górze - 16 st. C.